Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan baskında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir eve baskın yapan polis dolapta ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros mahallesindeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipleri S.A. (29), A.A. (33) ve M.A.'yı (38) gözaltına aldı. Aramada gardırop içerisinden ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tüfek ve 49 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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