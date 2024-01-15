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Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 hafif makineli tüfek ve tabanca ele geçirildi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda bir müstakil evde 2 hafif makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi ve 7 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli ise hala aranıyor.

Adana'da Seyhan araştırma ekiplerinin bir müstakil eve yaptığı operasyonda 2 hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde ruhsatsız silah bulunduran ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu belirlendi. Ekipler söz konusu müstakil eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan arama çalışmalarında, 2 hafif makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi ile 7 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli Ferhat T.'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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