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Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 637 mermi ve 4 telsiz bulundu.