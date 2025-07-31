Adana'da Ruhsatsız İşletmede 5 Ton Paça ve Bağırsak Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız İşletmede 5 Ton Paça ve Bağırsak Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan denetimlerde ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5.140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

Adana'da ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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