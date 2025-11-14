Adana'da Restoranda Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Adana'da bir restoranın kasasında, yemek tepsisinde bulunan cep telefonunun çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir zincir restoranda meydana geldi. Yemek siparişi vermek için kasaya gelen kimliği belirsiz kişi, yemek tepsilerinden birinde cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunun sahibi ve tezgahtarların dalgınlığından faydalanan şüpheli, el çabukluğuyla telefonu alıp restorandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA