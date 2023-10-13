Adana'da restorana silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Adana'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da motosikletli Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya'nın (18) restorana düzenlediği silahlı saldırıda başından vurulan Oğuzhan Doğan (25), ağır yaralandı. Saklandıkları apartman dairesinde yakalanan Dönmez ile Yarıkkaya, tutuklandı. Entübe edilen Doğan, hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

Olay, 9 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Doğan ile arkadaşı Musa Denizhan (26), restoranda buluştu. Doğan ile Denizhan'ın yemek yediği sırada restoranın önüne gelen motosikletli şüpheliler Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya, iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın başına, Denizhan'ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram'ın (51) ise bacağına isabet etti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan Doğan, entübe edilirken, Denizhan ile Bayram ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kışla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, tabanca ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.