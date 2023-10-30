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Adana'da Restoran Çalışanını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir restoran zinciri çalışanını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Restoran şubesine giren şüpheli ile çalışanlar arasında yaşanan arbedede bir çalışan bıçakla yaralandı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.