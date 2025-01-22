Adana'da Reçeteye Tabi İlaçları Satmakta Olan Şüpheli Yakalandı

Adana'da antibiyotik, ağrı kesici ve cinsel içerikli reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayarak satan şüpheli yakalandı. Şüphelinin deposunda bin 314 kutu ilaç ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Abdülhamit R.'nin (44) reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp, el atından sattığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin Sarıyakup Mahallesi'ndeki deposuna baskın yapıldı. Yapılan baskında Abdülhamit R. yakalanırken, depoda ağrı kesici, antibiyotik ve cinsel içerikli reçeteye tabi bin 314 kutu ilaç ele geçirildi. - ADANA