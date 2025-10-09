Haberler

Adana'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Zanlı Kaçtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açarak kaçtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir şahıs, havaya pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Saldırganın kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Trafikte şaşırtan soru! Verdiği cevap hayal kırıklığına uğrattı
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.