Adana'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Zanlı Kaçtı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açarak kaçtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa