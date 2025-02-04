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Adana'da Polisleri Kandırmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Polisleri Kandırmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
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Adana'da polis devriye ekipleri, başkasının kimliğini kullanarak onları kandırmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Yapılan parmak izi kontrolünde, şüphelinin 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Adana'da başkasının kimliğini göstererek polisleri kandırmaya çalışan şüphelinin, parmak izi kontrolünde 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, gece durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şüpheli polislere Cengiz S. olduğunu beyan ederek kimlik numarasını verdi. Polis yaptığı kontrolde şahsın sistemdeki fotoğrafa benzemediğini belirledi. Bunun üzerine alınan parmak izinde şüphelinin başkasının kimlik numarasını verip polisi kandırmaya çalıştığı ve uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ali Semirli olduğu belirlenen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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