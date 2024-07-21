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Adana'da polisin yaralama pahasına durdurduğu motosiklet sürücüsü yakalandı

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Adana'da polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü kilometrelerce kaçtıktan sonra yakalandı. Olay anları ve şüphelinin yakalanma anları görüntülendi.

Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 19 Haziran akşamı saat 22.50 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini gören Kadir Ö. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yunus polisi Gaffar Ercüment Aydın, kaçan motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. Motosikletli Kadir Ö. ise motosikletini önüne geçen polisin üzerine sürerek, polis memurunu yaraladı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kadir Ö., yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Kadir Ö.'nün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ayağından yaralanan polis memuru Gaffar Ercüment Aydın ise hastaneye kaldırıldı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ve şüphelinin yakalanma anları ise saniye saniye görüntülendi. Dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kadir Ö.'nün uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri suçlardan toplam 15 suç kaydı olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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