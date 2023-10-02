Adana'da Polise Saldıran Restoran Sahibi ve Çalışanları Gözaltına Alındı

Adana'da bulvardaki iş yerlerinin yakınında uygulama yapan polis ekipleriyle tartışıp, çıkan arbedede tekme ve yumruklarla saldıran restoran sahibi ve çalışanları gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'da bulvardaki iş yerlerinin önünde uygulama yapan polis ekipleriyle tartışıp, çıkan arbedede tekme ve yumruklarla saldıran restoran sahibi Yıldıray Yalçın (37), kardeşi ve 4 çalışan gözaltına alındı. Yıldıray Yalçın ve çalışanlardan Yunus Tavlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 22 Eylül akşamı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama yaptı. Bulvarda bulunan restoran sahibi Yıldıray Yalçın, ile çalışanları, iş yerinin önünde uygulama yapmaması için polise tepki gösterdi. Çıkan arbedede Yıldıray Yalçın, kardeşi Taner Y, (35), çalışanlar Yunus Tavlar. (35), Ulaş C. (24) ile İbrahim Ö. (32), polise tekme ve yumruklarla saldırdı. Biber gazıyla müdahale eden polis, kalabalığı dağıttı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Yalçın ile Yunus Tavlar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.