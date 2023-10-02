Adana'da polise mukavemet gösteren 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama yaptığı sırada yakındaki bir restoranın sahibi ve çalışanları işlerini olumsuz etkileyeceği iddiasıyla polise tepki gösterdi.

Daha sonra iş yeri sahibi ve çalışanları polise mukavemet gösterdi. Bunun üzerine ekipler, gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan iş yeri sahibi Y.Y. (37), kardeşi T.Y. (35), işçilerden U.C. (24), İ.Ö. (32) ve Y.T'yi (35) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y. ve çalışanı Y.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.