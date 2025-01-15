Adana'da Polis Memurunun Kayınbiraderi Cinayetinde Gözaltı

Adana'da polis memurunun öldürdüğü 5 kişiden biri olan kayınbiraderinin cesedi, cinayet dedektifleri tarafından ölen şahsın telefonundan yer tespiti yapılarak bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) öldürdüğü eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin halasından sonra kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'nin de cansız bedeni bulundu. Polis memuru Tehçi'nin kayınbiraderini etüt merkezinden otomobil ile alıp merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Bayraktepe mevkisinde ormanlık alana götürdüğü, burada beylik tabancası ile şahsın başına, göğsüne ateş açarak öldürdüğü belirlendi. Yakalanan katil zanlısı, öldürdüğü kayınbiraderinin yerini söylemeyince cinayet dedektiflerinin cesedi, öldürülen şahsın telefonundan yer tespiti yaparak bulduğu öğrenildi. Polis ayrıca, katil polis memurunun kayınbiraderini otomobilde ayağından vurduğunu, sonra Salbaş'ta sazlık alana getirip burada infaz ettiğini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. Diğer öldürülen 4 kişinin cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. - ADANA