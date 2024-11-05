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Adana'da Polis Memuru Sevgilisini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Adana'da Polis Memuru Sevgilisini Öldürdükten Sonra İntihar Etti
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Adana'da bir polis memuru, ayrıldığı sevgilisi olan genç kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuş, hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti. Olay, Seyhan ilçesindeki bir işyerinde meydana geldi.

Adana'da iş yerinde sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli 2 gün sonra hayatını kaybederken şahsın polis olduğu ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesindeki bir işyerinde meydana gelmiş iddiaya göre, polis memuru Muhammet Kürşat Daniyar (29), kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u (25) beylik tabancası ile başından vurup ardından da intihar girişiminde bulunmuştu. Genç kızın cesedi bölgede yapılan incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi için kaldırılmış, yapılan otopsisinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verilmişti.

Kız arkadaşını tekrar sevgili olmak için ikna edemeyince öldürdüğü öne sürülen polis memuru Daniyar, kaldırıldığı özel hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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