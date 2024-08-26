Adana'da Polis Ekipleri 245 Kişiyi Yakaladı

Adana'da polis ekipleri son bir haftada yaptıkları çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 245 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamalarda, 67 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 2 bin 837 fişek ele geçirdi. Öte yandan, yasa dışı bahis suçundan 6 iş yerine yasal işlem yapıldı. Yapılan trafik uygulamalarında ise 22 çalıntı motosiklet ve bir çalıntı araç yakalandı. Ayrıca yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) çeşitli suçlardan aranan 245 şahıs yakalanırken bunlardan 92'si tutuklandı. - ADANA