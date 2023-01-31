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Adana'da polis bir kişiden 4 ruhsatsız silah ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da polis bir kişiden 4 ruhsatsız silah ele geçirdi

Adana'da devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana'da devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine Bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde devriye atan park polisi ekibi, şüphelendiği G.İ.'yi durdurdu. Şüphelinin GBT sorgusu yapıldığında çok sayıda ruhsatsız tabanca yakalatmaktan kaydı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler, G.İ.'nin sırt çantasını kontrol ettiğinde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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