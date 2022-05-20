Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Adana'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 TT 554 plakalı otomobil ile Çukurova Devriye Ekiplerine bağlı polis aracı çarpıştı. Kazaya karışan polislerden biri telsiz anonsuyla durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuru ve otomobil içerisinde yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa