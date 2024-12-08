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Adana'da Plakasız Motosikletle Uygulama Kaçışı

Adana'da Plakasız Motosikletle Uygulama Kaçışı
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Adana'da plakasız motosikletle trafikte uygulama yapan bir sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere ve bekçiye sert tepki gösterdi. Uygulamada, 29 araç trafikten men edilirken, 142 sürücüye ağır cezalar kesildi.

Adana'da plakasız motosikletle uygulamaya giren sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme' diyerek, daha sonra da bekçiye, 'Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin' diyerek tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dron destekli 'alkol' uygulaması düzenlendi. Trafiğin yoğun olduğu Süleyman Demirel ve Turgut Özal bulvarlarında konuşlanan ekipler, araçları ve motosikletleri tek tek kontrol etti.

'Hasım sahibiyim, ne çekiyorsun' tepkisi

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki uygulamaya plakasız motosikletle giren sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme' diyerek tepki gösterdi. Ardından kendisinin GBT kontrolünü yapmak için gelen bekçiye, 'Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin' dedi. Sürücünün plakasız motosikleti bağlanırken, kendisine de cezai işlem uygulandı.

Motosiklet uygulamadan kaçtı

Öte yandan aynı uygulama noktasında başka bir plakasız motosiklet sürücüsü önce ters yöne, ardından da ara sokaklara girerek kaçtı.

Polis ekipleri, 2 bin 176 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı. Denetimlerde 29 araç trafikten men edildi. Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 142 aracın sürücüsüne 1 milyon 506 bin 2 lira ceza kesti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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