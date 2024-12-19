Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti

Adana'da Plakasız Motosiklet Sürücüsü Hırsızlıkla Yakalandı

Adana'da Plakasız Motosiklet Sürücüsü Hırsızlıkla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde plakasız motosiklet kullanan 17 yaşındaki E.N., polisin durdurduğu araçta çalıntı motosiklet ile yakalandı. Sürücünün 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri şüphelendiği plakasız motosikleti durdurdu. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, 17 yaşındaki sürücünün de GBT sorgusunda hırsızlıktan 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan ilçesinde otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, polis plakasız motosiklet sürücüsünden şüphelenip durdurdu. Polis motosikleti kullanan E.N. (17) ve yanındaki İ.M.'ye (18) GBT sorgusu yaptı. Sorgulamada E.N.'nin 32 suç kaydı olduğunu belirledi. Polis ekipleri E.N. ve İ.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahısların kullandığı motosikletin de İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesinde çalındığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin motosikleti Kozan ilçesine satmak amacıyla getirdikleri tespit edildi. Şüpheliler İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
img

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir? TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.