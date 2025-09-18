Haberler

Adana'da Plakasız Motosiklet Operasyonu: 8 Araç Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da jandarma ekipleri, plakasız ve şasesi kazınmış 8 motosiklet ele geçirirken, 6 şüpheliyi de yakaladı. Operasyon, suç örgütlerinin motosikletleri kullanmasını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Adana'da jandarma ekipleri plakasız ve şasesi kazınmış 8 motosiklet ele geçirdi, 6 şüpheliyi de yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komuntanlığına bağlı ekipler, plakasız ve şasesi kazınmış motosikletlerin çeteler ve suç örgütlerince kullanılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde belirli yerlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda plakasız ve şasesi kazınmış 8 motosiklet ele geçirildi, 6 şüpheli de yakalandı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
