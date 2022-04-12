Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Gözaltı, Terör, Adana, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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