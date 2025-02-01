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Adana'da Pikap Yangını: Bir Yaralı

Adana'da Pikap Yangını: Bir Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan pikap, şarampole yuvarlandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Adana'nın Kozan ilçesinde aracın yanması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hacıbeyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Tiğrek'in kullandığı 31 VU 1045 plakalı pikap, seyir halindeyken alev aldı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiyesi ve jandarma sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan Tiğrek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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