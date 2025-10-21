Adana'da Petrol İstasyonu Soğuk Kanlı Soygunu

Adana'da petrol istasyonunun marketine gelen kasklı iki şüpheli, silah zoruyla iş yerinin kasasındaki paraları alıp kayıplara karıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı iki kişi petrol istasyonunun marketine girdi. Şüphelilerden biri tabancayı çalışana doğrultarak kasadaki paraları aldı, diğeri ise marketten ürünler aldı. Daha sonra 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA