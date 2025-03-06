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Adana'da Patlayan Telefon Bataryası Alev Aldı

Adana'da Patlayan Telefon Bataryası Alev Aldı
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Adana'da bir cep telefonu tamircisinde bataryası şişen telefon, tamircinin yanındayken patlayarak alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bataryası şişen telefon, tamircinin koyduğu yerde patlayarak alev aldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Bataryası şiştiği için tamire getirilen telefonu masada durduğu esnada bir anda patlayarak alev aldı. Tamirci korkarak geriye doğru çekilirken diğer çalışanlar gelip alev alan telefonu söndürdü.

O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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