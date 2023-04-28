Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Adana'da iki patenli gencin gece dolmuşa asılarak yolculuk yapması hatta birinin dolmuşa tırmanması yürekleri ağızlara getirdi Adana'da iki patenli gencin gece dolmuşa hem asılarak hem de tırmanarak yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi.

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da iki patenli gencin gece dolmuşa asılarak yolculuk yapması hatta birinin dolmuşa tırmanması yürekleri ağızlara getirdi

ADANA - Adana'da iki patenli gencin gece dolmuşa hem asılarak hem de tırmanarak yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi.

Seyhan ilçesinde bulunan ve Adana'nın trafiğin en yoğun olduğu Atatürk Caddesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntü de patenli gençler önce toplu taşıma aracına asılıp bir süre tehlikeye rağmen hızla devam etti. Daha sonra gençlerden biri toplu taşıma aracına asılmanın yanı sıra tırmanmaya başladı. Ayakları yerden kesilen gencin bu ölüme meydan okuyan hareketleri görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Genç toplu taşıma aracına ara sıra tırmanırken ara sıra da asılarak yolculuğuna devam etti. Bir süre sonra toplu taşıma aracı ve gençler gözden kayboldu.