Adana'da Pastaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Adana'da motosikletteki kasklı şahıslar tarafından bir pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi ayağından yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet üzerindeki kasklı şüpheliler içerisinde müşteriler olduğu sırada cadde üzerindeki pastaneye silahla ateş açtı. Saldırıda ayaklarından yaralanan iş yeri çalışanları Ömer K. (25) ve Şehmus A. (32) kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA