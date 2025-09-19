Adana'da Park Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kızı Yaralandı

Adana'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan tartışmada baba öldürüldü, kızı ise yaralandı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Akgün (39) ile komşusu Dalyan Y. arasında aracı park etme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Dalyan Y. tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hasan Akgün ve kızı A.A. (14) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Akgün, Adana Şehir Hastanesine, ayağından vurulan kızı A.A. ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dalyan Y.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Akgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA