Adana'da park halindeki otomobil yangını söndürüldü

Adana'da park halinde yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki Fiat marka otomobil bir anda alevleri içerisinde kaldı. Adeta alev topuna dönüşen otomobildeki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye erleri yaptığı incelemede yangının otomobilin elektrik kontağından çıktığını belirledi. Araç ise kullanılamaz hale geldi. - ADANA