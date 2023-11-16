Adana'da park halindeki motosiklet ve elektrikli bisikleti çalan zanlı tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir motosiklet ve elektrikli bisikleti çalan zanlı, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs böyle görüntülendi
-Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs tutuklandı
ADANA - Adana'da park halinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Onur M., Seyhan ilçesinde son bir ay içerisinde park halinde 1 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldı. Araç sahiplerinin ihbarlarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Ekipler bölgedeki birçok güvenlik kamerasını izleyerek Onur M.'in izini sürdü. Evinde saklanan şüpheli baskınla kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.