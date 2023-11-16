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Adana'da park halindeki motosiklet ve elektrikli bisikleti çalan zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir motosiklet ve elektrikli bisikleti çalan zanlı, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.