Adana'da Park Halindeki Mopedin Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Adana'nın Seyhan ilçesinde kapüşonlu bir şahıs, park halindeki elektrikli mopedi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 28 Ekim günü Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki elektrikli mopedi gözüne kestirdi. Aracın yanına gelen şüpheli, dakikalar içerisinde çaldığı araçla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa