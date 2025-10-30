Haberler

Adana'da Park Halindeki Mopedin Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Park Halindeki Mopedin Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde kapüşonlu bir şahıs, park halindeki elektrikli mopedi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzünü kapüşon ile kapatan bir şahıs, park halindeki mopedi çalarak kaçtı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim günü Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, park halindeki elektrikli mopedi gözüne kestirdi. Aracın yanına gelen şüpheli, dakikalar içerisinde çaldığı araçla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

