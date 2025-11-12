Haberler

Adana'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir kamyonet motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, polis ise dış müdahale olup olmadığına dair inceleme başlattı.

Adana'da gece park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde park halindeki kamyonette çıktı. Bir anda motor kısmından alev alan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis yangında dış müdahale olup olmadığı konusunda inceleme başlattı. - ADANA

