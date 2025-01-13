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Adana'da Park Halindeki Cipten Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Park Halindeki Cipten Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da park halindeki cipe hırsızlık yapan Onurcan D., güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da park halindeki cipten hırsızlık yapan kişi güvenli kameraları tarafından görüntülendi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olay, 28 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aracını park eden E.S.A. kapısını kilitlemeden bölgeden ayrıldı. Onurcan D. ise etraftaki araçları kontrol ederken E.S.A.'nın aracının kapısının kilitli olmadığını fark edip araçtan 10 euro, altın yüzük, 600 TL ve cep telefonu çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
E.S.A. aracına geldiğinde eşyalarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan kamera çalışmaları sonucunda Onurcan D.'nin saklandığı ikamet belirlendi. Yapılan operasyonla şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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