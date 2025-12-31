Haberler

Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Kozan ilçesindeki araç muayene istasyonu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 34 JA 448 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edere söndürdü.

Araçta maddi hasar meydana geldi. - ADANA

