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Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı: 13 Dikiz Aynası Kırıldı

Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı: 13 Dikiz Aynası Kırıldı
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Adana'nın Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynalarını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar sonrası polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Adana'da bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynasını kırdı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, park halindeki araçların dikiz aynalarını yumruklayarak ve tekme atarak kırdı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis 13 aracın zarar gördüğünü belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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