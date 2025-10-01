Adana'da Park Halindeki Araç Yangını: Vatandaş Ekipten Önce Müdahale Etti
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangını gören bir vatandaş, yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Yangın sonucunda aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.
Adana'da park halindeki araç alev alev yandı, bir vatandaş müdahale ederek söndürdü.
Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75322 sokakta park halindeki otomobilde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş ise yanında getirdiği yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa