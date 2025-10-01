Haberler

Adana'da Park Halindeki Araç Yangını: Vatandaş Ekipten Önce Müdahale Etti

Adana'da Park Halindeki Araç Yangını: Vatandaş Ekipten Önce Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangını gören bir vatandaş, yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Yangın sonucunda aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Adana'da park halindeki araç alev alev yandı, bir vatandaş müdahale ederek söndürdü.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75322 sokakta park halindeki otomobilde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş ise yanında getirdiği yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ortalığı karıştıracak iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.