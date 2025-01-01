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Adana'da Pansiyonda Yangın: Can Kaybı Yok

Adana'da Pansiyonda Yangın: Can Kaybı Yok
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, olay yerine ambulans sevk edildi.

Adana'da pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir pansiyonda elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangını fark eden pansiyonda kalanlar durumu 112'ye haber verdi ve kendini sokağa attı. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine yangından etkilenme ihtimalinden dolayı ambulans da sevk edildi. Pansiyondaki yangın tamamen söndürülürken can kaybı yaşanmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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