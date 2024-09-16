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Adana'da Panelvan Araçta 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'da Seyhan polisleri tarafından durdurulan panelvan tipi araçta 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da Seyhan polisleri şüphe üzerine durdurduğu panelvan tipi araçta 40 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde şüphelendiği panelvan tipi aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada kutuların içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ve 40 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili Mahmut A. gözaltına alındı. Yakalanan şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Seyhan Hukuk adana Suç

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