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Adana'da Özel Öğrencilere Şiddet Uygulayan Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da Özel Öğrencilere Şiddet Uygulayan Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi
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Adana'da bir ilkokulda özel öğrencileri şiddet uyguladığı görüntülenen öğretmen B.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen, olayın ardından gözaltına alındı.

Adana'da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan kadın öğretmen B.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı. Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen öğretmen yüzü eliyle gizledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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