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Adana'da Özel Halk Otobüsünde Yolcuyla Şoför Arasında Kavga Çıktı

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Adana'da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsünde, şoförün arkalara doğru ilerlenmesini istemesi üzerine bir yolcuyla arasında kavga çıktı. Şoför, yolcuya sopayla saldırdı. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.

Adana'da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, "Adamın üzerine mi çıkayım?" diyerek tepki gösteren yolcuya sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga araç içi kamerasına yansıdı.

Adana'da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre içeride yer kalmayacak kadar yolcu aldı. Daha fazla yolcu almak isteyen şoförün arkalara doğru ilerlenmesini istemesi üzerine bir yolcu, "Adamın üzerine mi çıkayım?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, yanında bulunan sopayı alarak yolcuya saldırdı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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