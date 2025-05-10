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Adana'da Özel Eğitim Öğretmenine Şiddet Suçlaması

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Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Öğretmen gözaltına alındı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövmüş... O anlar kamerada

İlkokulda çocukları dövdüğü görüntüler ortaya çıkan özel eğitim öğretmeni gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, çocukları zaman zaman dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Otizmli çocuklara fiziksel şiddet uygulayan özel eğitim öğretmeni polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı

Öte yandan, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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