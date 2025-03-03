Adana'da Otoyolda Tır Kazası: Trafik Kilitlendi
Adana'da TAG Otoyolu'nda meydana gelen tır kazası nedeniyle Mersin istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tır, yol kenarında kaldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Adana'da otoyolda meydana gelen tır kazası nedeniyle trafik kilitlendi.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin istikameti Beyazevler otoban çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Otoyolda tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. - ADANA