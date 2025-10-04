Haberler

Adana'da Otoyolda Tehlikeli Yolculuk: Kadın Kapıya Oturdu

Adana'da Otoyolda Tehlikeli Yolculuk: Kadın Kapıya Oturdu
Adana'da bir cipte yolcu olarak bulunan kadın, otoyolda giderken aracın kapısına oturarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adana'da otoyolda seyreden cipte yolcu olarak bulunan kadın, cama çıkıp aracın kapısına oturarak yolculuk yaptı.

Olay, TAG otoyolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, otoyolda seyrede cipte yolcu olarak bulunan bir kadın cama çıkıp aracın kapısına oturdu. Ellerini de açarak bir süre böyle yolculuk yapan kadın yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
