Adana'da Otoyolda Tehlikeli Yolculuk: Kadın Kapıya Oturdu

Olay, TAG otoyolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, otoyolda seyrede cipte yolcu olarak bulunan bir kadın cama çıkıp aracın kapısına oturdu. Ellerini de açarak bir süre böyle yolculuk yapan kadın yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - ADANA