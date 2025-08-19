Adana'da Otoyolda Şok Olay: Sürücü Tırı Kesti, Tartışma Çıktı

Adana'da Otoyolda Şok Olay: Sürücü Tırı Kesti, Tartışma Çıktı
Adana'da otoyolda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, tırın önünü kesti. Sözlü tartışmaya giren sürücü ve yanındaki kadın, trafik akışını durdurdu.

Adana'da otoyolda film sahnelerini aratmayan olayda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, tırın önünü kesti. Aracını sağ şeritte durduran sürücü, tır şoförünü tehdit ederek sözlü tartışmaya girdi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 34 EPS 370 plakalı otomobilin sürücüsünün aniden tırın önüne kırmasıyla başladı. Araçtan inen şahıs, tır sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bu esnada otomobilde bulunan bir kadın da inerek tartışmaya dahil oldu. Tartışma nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Yol kesen kişiler, bir süre sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise görüntülere yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
