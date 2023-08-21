Adana'da otoyolda otomobiller çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Adana'da otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada araç içerisinde yaralanan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da otoyolda otomobiller çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

ADANA - Adana'da otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada araç içerisinde yaralanan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,01 AGL 258 plakalı otomobil ile 34 FH 9911 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AGL 258 plakalı araçta bulunan sürücü yaralanırken araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşıma kapanan otoyol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.