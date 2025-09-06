Adana'da Otoyolda Jandarma Denetimleri: Şerit İhlali Yapan Sürücülere Para Cezası

Adana'da jandarma ekipleri otoyolda şerit ihlali yapan tır ve kamyonlara idari para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri Adana Pozantı- Mersin Tarsus otoyolu Tekir mevkiinde 1-5 Eylül tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik dron destekli denetimlerinde bir çok sürücü durduruldu. Şerit ihlali yaptığı tespit edilen tır ve kamyonların sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Otoyol jandarmasının denetimlerine devam ettiği bildirildi. - ADANA