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Adana'da Otomobiliyle Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Ağır Yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobiliyle seyir halindeyken kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah ve Aynur T. çifti anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. Nurullah T., otomobiliyle ilerlediği sırada ismi öğrenilemeyen kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğradı.

İsmi öğrenilemeyen kişi, motosiklet ile eniştesinin kullandığı otomobilin yanına yaklaşarak tabancayla defalarca ateş açtı. Ardından ismi öğrenilemeyen kişi panikleyerek motosikletten düştü. Söz konusu şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak bir arkadaşının otomobiline binip kaçtı.

Bu sırada Nurullah T., omuzdan 2, bacağından 1 mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nurullah T.'yi hastaneye kaldırdı. Nurullah T.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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