Adana'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir otomobil, kavşakta yavaşlayan bir tıra arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Kaza, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa