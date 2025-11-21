Adana'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Adana'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA