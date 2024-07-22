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Adana'da Otomobilin Köprüden Baraj Gölüne Düşmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'da yaşanan kazada, bir otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 21 Temmuz günü Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana gelmişti. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı ve içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil, Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşılmıştı. 25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartılmıştı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verilmişti.

Otomobilin köprüden düştüğü anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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