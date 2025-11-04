Adana'da Otomobilin Kaldırıma Daldığı Kazada Ölümden Kıl Payı Kurtulan Adamın Anıları

Adana'da otomobilin markete daldığı kazada kaldırımda yürürken saniyeyle ölümden ayağında oluşan çatlakla kurtulan Halil Baytal, o anları "Yere düşmemle o sesi duymamla öldüm kurtuluşum çok zor dedim" diyerek anlattı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. S.Ş. (24) idaresindeki 01 ANG 217 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen Halil Baytal'a (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"Kurtuluşum çok zor dedim"

Feci kazada ölümden kıl payı kurtulan bir ayağı oluşan çatlak nedeniyle alçıya alınan Halil Baytal, tedavisin ardından taburcu olarak evine götürüldü. Baytal, burada yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baytal," Eve gidiyordum, eşimi aradım bir şey istiyor musunuz diye, telefonunu açmadı o an. Önümdeki kızları geçtim. Eve giderken sanki biri kafamı sola çevirdi, kafamı çevirdim araba üzerime geliyor. Bir saniye içinde hem kafamı sola çevirdim hem kendimi havaya attım. Sağ ayağıma şiddetli vurdu, ayağım çatladı. Belimde zedelenme var. Kaza yapanlarda yaralandı. Yere düşmemle o sesi duymamla öldüm kurtuluşum çok zor dedim" dedi. - ADANA