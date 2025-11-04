Haberler

Adana'da Otomobilin Kaldırıma Daldığı Kazada Ölümden Kıl Payı Kurtulan Adamın Anıları

Adana'da Otomobilin Kaldırıma Daldığı Kazada Ölümden Kıl Payı Kurtulan Adamın Anıları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir otomobilin markete daldığı kazada, kaldırımda yürüyen Halil Baytal hayatını kıl payı kurtardı. Kaza sonrası ayağında çatlak oluşan Baytal, olanları anbean anlattı.

Adana'da otomobilin markete daldığı kazada kaldırımda yürürken saniyeyle ölümden ayağında oluşan çatlakla kurtulan Halil Baytal, o anları "Yere düşmemle o sesi duymamla öldüm kurtuluşum çok zor dedim" diyerek anlattı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. S.Ş. (24) idaresindeki 01 ANG 217 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen Halil Baytal'a (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"Kurtuluşum çok zor dedim"

Feci kazada ölümden kıl payı kurtulan bir ayağı oluşan çatlak nedeniyle alçıya alınan Halil Baytal, tedavisin ardından taburcu olarak evine götürüldü. Baytal, burada yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baytal," Eve gidiyordum, eşimi aradım bir şey istiyor musunuz diye, telefonunu açmadı o an. Önümdeki kızları geçtim. Eve giderken sanki biri kafamı sola çevirdi, kafamı çevirdim araba üzerime geliyor. Bir saniye içinde hem kafamı sola çevirdim hem kendimi havaya attım. Sağ ayağıma şiddetli vurdu, ayağım çatladı. Belimde zedelenme var. Kaza yapanlarda yaralandı. Yere düşmemle o sesi duymamla öldüm kurtuluşum çok zor dedim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.